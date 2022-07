Sanremo 2023, il piano di Amadeus per portare Mina: una sosia al suo posto? (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua ad essere vivo il sogno di Amadeus in vista di Sanremo 2023. Gli esperti rivelano che le trattative con Mina proseguono, ma ci sarebbe più di un punto da analizzare. Non a caso, si presume che vederla nei panni di una delle concorrenti in gara sia poco probabile. La maxi-esposizione per cinque serate pare che non sia contemplata dall’artista, la quale avrebbe chiesto al massimo di partecipare come ospite speciale. Tuttavia, spuntano teorie davvero curiose e abbastanza discutibili. Sanremo 2023, Gigi D’Alessio e LDA insieme con un duetto? Amadeus avrebbe in mente di unire padre e figlio sul prestigioso palco dell'Ariston Sanremo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) Continua ad essere vivo il sogno diin vista di. Gli esperti rivelano che le trattative conproseguono, ma ci sarebbe più di un punto da analizzare. Non a caso, si presume che vederla nei panni di una delle concorrenti in gara sia poco probabile. La maxi-esposizione per cinque serate pare che non sia contemplata dall’artista, la quale avrebbe chiesto al massimo di partecipare come ospite speciale. Tuttavia, spuntano teorie davvero curiose e abbastanza discutibili., Gigi D’Alessio e LDA insieme con un duetto?avrebbe in mente di unire padre e figlio sul prestigioso palco dell'Ariston...

