(Di sabato 16 luglio 2022) Immaginidiad: in azione anche l'aereo Air Tractor AT - 802F (chiamato "Fire Boss") che fa cadere acqua su unboschivo...

Pubblicità

AllAroundnet : #EuroBasket #U20M 2022 da sabato 16 luglio in campo @Italbasket vs #Portogallo e con Alessandro Magro al comando de… -

Agenzia ANSA

Immagini delledi spegnimento dell'incendio scoppiato ad Amarante: in azione anche l'aereo Air Tractor ... nel nord del, mentre una seconda ondata di alte temperature in poche ...Per spegnere le fiamme e condurre ledi evacuazione sono stati mobilitati sei aerei e ... In, più di 2 mila vigili del fuoco sono ancora impegnati per lottare contro quattro ... Portogallo, le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ad Amarante - Mondo Immagini delle operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ad Amarante: in azione anche l'aereo Air Tractor AT-802F (chiamato 'Fire Boss') ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...