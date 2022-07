Bologna, 23enne ucciso a coltellate in un campo sportivo a Castel del Rio: fermato un 17enne (Di sabato 16 luglio 2022) Un giovane di 23 anni, Fabio Cappai, è stato aggredito a morte nella notte tra venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio a Castel del Rio, in provincia di Bologna. Per l’omicidio è stato fermato un 17enne che, interrogato, avrebbe ammesso i fatti, e che ora si trova nel carcere di Pratello di Bologna in attesa della convalida. Il 23enne, secondo i primi accertamenti, è stato accoltellato a un fianco durante una lite con altri giovani in un campo sportivo del paese sulle colline di Imola. L’autopsia di Cappai è fissata per martedì. Sul posto in giornata è intervenuto anche il medico legale e la sezione scientifica dell’Arma oltre al nucleo investigativo. All’episodio avrebbero assistito anche altri giovani ma i sospetti si sarebbero concentrati fin da subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Un giovane di 23 anni, Fabio Cappai, è stato aggredito a morte nella notte tra venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio adel Rio, in provincia di. Per l’omicidio è statounche, interrogato, avrebbe ammesso i fatti, e che ora si trova nel carcere di Pratello diin attesa della convalida. Il, secondo i primi accertamenti, è stato accoltellato a un fianco durante una lite con altri giovani in undel paese sulle colline di Imola. L’autopsia di Cappai è fissata per martedì. Sul posto in giornata è intervenuto anche il medico legale e la sezione scientifica dell’Arma oltre al nucleo investigativo. All’episodio avrebbero assistito anche altri giovani ma i sospetti si sarebbero concentrati fin da subito ...

