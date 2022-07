Luciana Littizzetto, sapete qual è il suo titolo di studio? Resterete sbalorditi (Di giovedì 14 luglio 2022) Lucianina Littizzetto che lavoro faceva prima del suo successo indiscusso? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda La sua ironia e la simpatia l’ha sempre contraddistinta dal resto delle colleghe presenti nel mondo dello spettacolo. Ha sempre avuto un grande talento nella conduzione, nella recitazione e non solo, oggi è la co-conduttrice del noto programma Che tempo che fa di Fabio Fazio: stiamo parlando di lei, la simpaticissima Luciana Littizzetto. Oggi è una grande donna molto influente nel mondo della conduzione e dello spettacolo, ma prima di cosa si occupava? curiosità (foto web)La donna all’inizio della sua carriera ha sempre maturato una forte propensione verso il mondo dello spettacolo, cominciando a studiare un corso di recitazione al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà, dove ... Leggi su topicnews (Di giovedì 14 luglio 2022) Lucianinache lavoro faceva prima del suo successo indiscusso? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda La sua ironia e la simpatia l’ha sempre contraddistinta dal resto delle colleghe presenti nel mondo dello spettacolo. Ha sempre avuto un grande talento nella conduzione, nella recitazione e non solo, oggi è la co-conduttrice del noto programma Che tempo che fa di Fabio Fazio: stiamo parlando di lei, la simpaticissima. Oggi è una grande donna molto influente nel mondo della conduzione e dello spettacolo, ma prima di cosa si occupava? curiosità (foto web)La donna all’inizio della sua carriera ha sempre maturato una forte propensione verso il mondo dello spettacolo, cominciando a studiare un corso di recitazione al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà, dove ...

