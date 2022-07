Harry e Meghan Markle sulle orme di Lady Diana: alle Nazioni Unite per il Mandela Day (Di giovedì 14 luglio 2022) Il prossimo 18 luglio il principe terrà un discorso e la moglie sarà al suo fianco. Non è la prima volta che i duchi di Sussex vengono invitati al Palazzo di vetro, e c'è chi scommette che il futuro della coppia sarà sempre più politico (e lontano da Londra) Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) Il prossimo 18 luglio il principe terrà un discorso e la moglie sarà al suo fianco. Non è la prima volta che i duchi di Sussex vengono invitati al Palazzo di vetro, e c'è chi scommette che il futuro della coppia sarà sempre più politico (e lontano da Londra)

