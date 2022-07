Decreto Aiuti oggi in Senato, M5S non voterà fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Decreto Aiuti oggi in Senato. Il Movimento Cinque Stelle uscirà dall'Aula e non voterà sulla questione di fiducia posta dal governo, come annunciato ieri dal leader Giuseppe Conte. “Al Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermato Conte illustrando la posizione del Movimento in vista del voto, "con le stesse lineari e coerenti motivazioni" di quanto fatto alla Camera, e chiedendo "un cambio di passo del governo". "Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a firmare cambiali in bianco", ha aggiunto. "Ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) -in. Il Movimento Cinque Stelle uscirà dall'Aula e nonsulla questione diposta dal governo, come annunciato ieri dal leader Giuseppe Conte. “Alnon è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermato Conte illustrando la posizione del Movimento in vista del voto, "con le stesse lineari e coerenti motivazioni" di quanto fatto alla Camera, e chiedendo "un cambio di passo del governo". "Noi siamo disponibili a dialogare e dare il nostro contributo, ma non siamo disponibili a firmare cambiali in bianco", ha aggiunto. "Ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del ...

