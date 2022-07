Caldo, arriva “Apocalisse”: i consigli per gli anziani e per chi ha disturbi cardiaci (Di giovedì 14 luglio 2022) Un Caldo record, reso ancora più insostenibile dalla persistente assenza di pioggia, che raggiungerà temperature oltre i 40 gradi nel fine settimana e per i prossimi dieci giorni. Tutti, dai più piccoli ai più anziani, passando per le persone con patologie cardiache o respiratorie, sono in allarme. Ma sono soprattutto le persone con disturbi cardiaci e della pressione a dover prestare attenzione per mantenere i livelli pressori nel giusto range. Le Società di cardiologia consigliano decaloghi per evitare colpi di calore, collassi e svenimenti. Ne abbiamo parlato con il Professore Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia Università degli Studi Milano del Centro Ipertensione del Policlinico di Milano. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Unrecord, reso ancora più insostenibile dalla persistente assenza di pioggia, che raggiungerà temperature oltre i 40 gradi nel fine settimana e per i prossimi dieci giorni. Tutti, dai più piccoli ai più, passando per le persone con patologie cardiache o respiratorie, sono in allarme. Ma sono soprattutto le persone cone della pressione a dover prestare attenzione per mantenere i livelli pressori nel giusto range. Le Società di cardiologiaano decaloghi per evitare colpi di calore, collassi e svenimenti. Ne abbiamo parlato con il Professore Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia Università degli Studi Milano del Centro Ipertensione del Policlinico di Milano. Leggi anche › ...

