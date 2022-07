Baseball | Haarlem Week 2022 | Curaçao a sorpresa sugli Stati Uniti | l’Olanda batte il Giappone

(Di giovedì 14 luglio 2022) Finale per certi versi aallaile si vendica della sconfitta di ieri sera, mentre la vittoria diassume tratti del tutto imprevisti, considerando che fino a poche settimane fa neanche avrebbe dovuto partecipare (è entrata in sostituzione di Cina Taipei alias Taiwan). Nel pomeriggio, propriodimostra che non era un caso il successo di ieri per 3-2. La ragione è molto semplice: cambia il giorno, ma non il risultato. Ed arriva al termine di tre extra inning, un confronto estremamente lottato. Al primo punto di Van Gurp nel quarto inning risponde Langford nel sesto, che segna su ...

Pubblicità

Agenparl : Baseball: l'Italia cede a Cuba 5-1 e saluta la Haarlem Week con un sesto posto - - Agenparl : Baseball, Haarlem Week: Italia relegata alla finale per il quinto posto - - Baseball_it : Quattrini annienta le mazze di Cuba (2-0) all’Haarlem Week di Redazione - - Agenparl : Baseball: alla Haarlem Week l'Italia batte Cuba (2-0) per la seconda volta nella storia. Le interviste a Quattrini… - OA_Sport : Baseball: Haarlem Week 2022, Italia batte Cuba e aspetta, c'è una prospettiva semifinale davanti -

Dopo aver perso contro Olanda, Usa e Giappone, e vinto contro Curacao, per la nazionale diallaWeek, in Olanda, arriva il risultato più prestigioso: contro Cuba, la nazionale dilettanti con più titoli olimpici e mondiali, che negli ultimi anni ha perso le sue stelle ...I tentativi degli avversari vengono costantemente frustrati da una grande prova al lancio di Gabriele Quattrini, che per sei inning tiene in mano perfettamente la situazione, ben coadiuvato da una ...Nella platonica finalina per il quinto/sesto posto della Haarlem Week 2022, Cuba ha la meglio di una compagine azzurra che concede un’opportunità per fare esperienza a tutti i giovani del roster. Fini ...Si conclude con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di baseball all'Harlem Week 2022. Gli azzurri infatti hanno perso l'ultimo incontro in programma, valido come Finale per il quinto po ...