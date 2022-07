Tim Summer Hits, terza puntata con Blanco, Ghali, Moro, Rkomi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella terza puntata del Tim Summer Hits 2022, da Rimini, ospiti Blanco, Ghali, Fabrizio Moro, Rkomi e tanti altri Va in onda domani, giovedì 14 luglio, il nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa terza serata Rimini e, più precisamente, Piazzale Fellini, dove in un’atmosfera magica, tipica della capitale del divertimento romagnolo, a pochi passi dal mare e dalla caratteristica ruota panoramica, viene allestito il palco su cui si esibiranno alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Ospiti della ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelladel Tim2022, da Rimini, ospiti, Fabrizioe tanti altri Va in onda domani, giovedì 14 luglio, il nuovo appuntamento con il Tim, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questaserata Rimini e, più precisamente, Piazzale Fellini, dove in un’atmosfera magica, tipica della capitale del divertimento romagnolo, a pochi passi dal mare e dalla caratteristica ruota panoramica, viene allestito il palco su cui si esibiranno alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Ospiti della ...

Pubblicità

Angy__Fa1 : ANNUNCIO IMPORTANTE SULLA PROGRAMMAZIONE DI #911onRai: Lunedí 25 la 4x12 NON andrà in onda in quanto verrà trasmess… - Musicmyfstlove : @Cloudo06 @marimarsalcedo7 tim summer salta questo giovedì, la volta scorsa scorreva sotto un avviso che dava app to x il 25 luglio - marimarsalcedo7 : @Cloudo06 @_tra_silenzi_ Domani non ci sarà a battiti, per il tim summer bisogna vedere la scaletta delle prossime… - marimarsalcedo7 : RT @Cloudo06: Ho perso il filo...allora martedì c'è battiti live e giovedì Tim Summer hits..Alex sarà presente? L'evento di mercoledì con r… - _tra_silenzi_ : RT @Cloudo06: Ho perso il filo...allora martedì c'è battiti live e giovedì Tim Summer hits..Alex sarà presente? L'evento di mercoledì con r… -