Roma, riapre la Locanda dei Girasoli: una nuova luce per i ragazzi con sindrome di Down (Di mercoledì 13 luglio 2022) Negli ex spazi occupati abusivamente da Forza nuova è tornata la luce. Proprio lì riaprirà un ristorante gestito da ragazzi con sindrome di Down. Si chiama La Locanda dei Girasoli e, dopo alcuni mesi di chiusura, è pronta a riaprire i battenti il prossimo dicembre. Non si ferma l’attività di questo locale sociale e inclusivo, protagonista sulla scena Romana da oltre due decenni grazie alla volontà dei genitori di questi incredibili giovani mossi dall’obiettivo di garantire ai figli un futuro lavorativo fatto di autonomia e dignità. A Roma riapre il locale, La Locanda dei Girasoli, gestito da ragazzi diversamente abiliLa nuova vita del ristorante Dopo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Negli ex spazi occupati abusivamente da Forzaè tornata la. Proprio lì riaprirà un ristorante gestito dacondi. Si chiama Ladeie, dopo alcuni mesi di chiusura, è pronta a riaprire i battenti il prossimo dicembre. Non si ferma l’attività di questo locale sociale e inclusivo, protagonista sulla scenana da oltre due decenni grazie alla volontà dei genitori di questi incredibili giovani mossi dall’obiettivo di garantire ai figli un futuro lavorativo fatto di autonomia e dignità. Ail locale, Ladei, gestito dadiversamente abiliLavita del ristorante Dopo ...

