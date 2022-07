Napoli, contatti avviati per una punta: prezzo già fissato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli è al lavoro per regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Il nome sul quale sta lavorando la dirigenza è Giovanni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilè al lavoro per regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. Il nome sul quale sta lavorando la dirigenza è Giovanni...

Pubblicità

mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - marcoconterio : ?? ? ? Giornata caldissima per il mercato della #Juventus. Confermato il contatto con l'entourage di Kalidou Kouliba… - sportli26181512 : Napoli, contatti avviati per una punta: prezzo già fissato: Il Napoli è al lavoro per regalare un nuovo attaccante… - calcio79065158 : contatti anche per #belotti #Napoli - Vincenzo140893 : RT @RudyGaletti: ???? #Napoli, la pista #Acerbi è di vecchia data: come raccontato a marzo, la squadra partenopea segue da tempo il difensore… -