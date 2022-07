“Insoddisfatto e deluso”. Conte si sente tradito da Draghi: strappo ad un passo (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Un annuncio forte e una sterzata sulla linea politica grillino, oltre sul sostegno al governo”. Sono questi i primi rumors che arrivano da dentro il Movimento 5 Stelle, riunito da Giuseppe Conte nel Consiglio nazionale. “Giuseppe ha già deciso. Ma vuole aspettare di sentire gli altri componenti del Consiglio, rispettare lo statuto” spiegano persone vicine all'ex presidente del Consiglio, che, secondo quanto riferisce Repubblica, è “Insoddisfatto e deluso” per le parole di Mario Draghi in conferenza stampa. Un appuntamento in cui il leader del M5S non ha avuto le risposte che si aspettava dal capo di governo. E ora lo strappo è quasi certezza, visto che il premier non gli ha neanche fatto una telefonata o mandato un messaggio dopo il faccia a faccia della scorsa settimana. Comunicazioni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Un annuncio forte e una sterzata sulla linea politica grillino, oltre sul sostegno al governo”. Sono questi i primi rumors che arrivano da dentro il Movimento 5 Stelle, riunito da Giuseppenel Consiglio nazionale. “Giuseppe ha già deciso. Ma vuole aspettare di sentire gli altri componenti del Consiglio, rispettare lo statuto” spiegano persone vicine all'ex presidente del Consiglio, che, secondo quanto riferisce Repubblica, è “” per le parole di Marioin conferenza stampa. Un appuntamento in cui il leader del M5S non ha avuto le risposte che si aspettava dal capo di governo. E ora loè quasi certezza, visto che il premier non gli ha neanche fatto una telefonata o mandato un messaggio dopo il faccia a faccia della scorsa settimana. Comunicazioni ...

