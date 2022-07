TU SI QUE VALES | SABRINA FERILLI | “COLORATI E PROPOSITIVI SI TORNA AGLI STUDI ELIOS”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 12 luglio 2022) Primo giorno di scuola pere tutta la famiglia di Tu Sì Que, il talent show campione d’ascolti di Canale 5. Neglidi Roma sono iniziate le registrazioni della nuova edizione, attesa da settembre al sabato sera. Tutti confermati e non poteva essere altrimenti, a partire da Maria De Filippi nel doppio ruolo di giudice e produttrice con la sua Fascino. Ritroveremo Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudzy Zerbi. Al banco dei conduttori Belen Rodriguez, guarita dal Covid. “È stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte le cavolate che hanno scritto, come al solito, però va beh chi se ne frega“, ha sottolineato sui social Belen. Rappresentante della giuria popolare è ...