Patuanelli, sarò ministro stasera ma penso anche dopodomani (Di martedì 12 luglio 2022) "penso che sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodomani". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, all'Assemblea di Confagricoltura. "penso che il dibattito politico ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) "che, madomani e". Lo ha detto ildelle Politiche agricole Stefano, all'Assemblea di Confagricoltura. "che il dibattito politico ...

Pubblicità

Ve10Ve_Ghost : RT @ultimora_pol: #Italia Il ministro dell'agricoltura Stefano #Patuanelli (M5S): 'Sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodomani. Pen… - Siciliano741 : RT @lucianoghelfi: #Patuanelli: penso che sarò ministro stasera ma anche domani e dopodomani. Penso che il dibattito politico in questo mom… - ultimora_pol : #Italia Il ministro dell'agricoltura Stefano #Patuanelli (M5S): 'Sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodoman… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Patuanelli: penso che sarò ministro stasera ma anche domani e dopodomani. Penso che il dibattito politico in questo mom… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: #Patuanelli: penso che sarò ministro stasera ma anche domani e dopodomani. Penso che il dibattito politico in questo mom… -