Gianni Morandi torna a Sanremo 2023: sarà il co-conduttore con Amadeus per tutte e 5 le serate (Di martedì 12 luglio 2022) Comincia davvero a prendere forma il nuovo Festival di Sanremo 2023. Che sembra lontanissimo – dal 7 all’11 febbraio prossimi – ma con tutto il lavoro che c’è da fare è dietro l’angolo. E così, a sopresa, ieri sera, durante il Tg1 delle 20, Amadeus ha fatto un annuncio inaspettato. Accanto a lui, sul palco dell’Ariston, ci sarà Gianni Morandi. sarà Gianni Morandi ad affiancare Amadeus come co-conduttere del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato al Tg 1 il conduttore e direttore artistico. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla 73esima edizione del Festival della Canzone italiana. Foto @giovanna e Amadeus Instagram L’annuncio di ... Leggi su amica (Di martedì 12 luglio 2022) Comincia davvero a prendere forma il nuovo Festival di. Che sembra lontanissimo – dal 7 all’11 febbraio prossimi – ma con tutto il lavoro che c’è da fare è dietro l’angolo. E così, a sopresa, ieri sera, durante il Tg1 delle 20,ha fatto un annuncio inaspettato. Accanto a lui, sul palco dell’Ariston, ciad affiancarecome co-conduttere del Festival di. Lo ha annunciato al Tg 1 ile direttore artistico. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla 73esima edizione del Festival della Canzone italiana. Foto @giovanna eInstagram L’annuncio di ...

