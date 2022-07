Totti e Ilary Blasi si separano: la storia d’amore finisce per davvero (Di lunedì 11 luglio 2022) Una crisi di coppia vissuta già da diversi mesi e poi smentita dagli stessi Totti e Ilary. Adesso però sono arrivate le conferme e la separazione verrà comunicata dalla coppia stessa attraverso un comunicato congiunto, con uscita prevista per le ore 19 di oggi. finisce dunque dopo ben 17 anni di matrimonio la storia tra la bandiera della Roma e la showgirl. Durante la loro relazione, che ebbe inizio nel giugno del 2005, i due hanno avuto 3 figli: Christian, Chanel e Isabel. Ai tifosi giallorossi sono rimaste sicuramente impresse le numerose esultanze con dedica che il loro eterno n°10 ha riservato per la sua amata: tra le più note troviamo sicuramente “6 unica” in un derby vinto ai danni della Lazio per 5-1 nel lontano 2002, ma anche “Ilary ti amo” e il pallone sotto la maglia per annunciare la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Una crisi di coppia vissuta già da diversi mesi e poi smentita dagli stessi. Adesso però sono arrivate le conferme e la separazione verrà comunicata dalla coppia stessa attraverso un comunicato congiunto, con uscita prevista per le ore 19 di oggi.dunque dopo ben 17 anni di matrimonio latra la bandiera della Roma e la showgirl. Durante la loro relazione, che ebbe inizio nel giugno del 2005, i due hanno avuto 3 figli: Christian, Chanel e Isabel. Ai tifosi giallorossi sono rimaste sicuramente impresse le numerose esultanze con dedica che il loro eterno n°10 ha riservato per la sua amata: tra le più note troviamo sicuramente “6 unica” in un derby vinto ai danni della Lazio per 5-1 nel lontano 2002, ma anche “ti amo” e il pallone sotto la maglia per annunciare la ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 il comunicato ufficiale - MorottiGiada : RT @eleutaeria: la notizia di ilary e totti è fake loro si amano e si ameranno x sempre ok - folkweII : basandoci su dagospia tra tre ore cade il governo la costituzione la magistratura l'Italia va in bancarotta totti e… -