Salvamento, World Games 2022: pioggia di medaglie per l’Italia nel day-1, Francesco Ippolito in trionfo (Di lunedì 11 luglio 2022) pioggia di medaglie per l’Italia al termine della prima giornata di gara del Salvamento ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama, USA), che si è conclusa con un bottino di 10 podi complessivi per i colori azzurri. Partiamo dall’ultima competizione andata in scena nella notte italiana, che ha regalato al Bel Paese anche l’unico oro del day-1 grazie a Francesco Ippolito nei 200 metri super Salvamento con il tempo di 2’05?17 davanti al francese Kevin Lasserre (2’10?01) e all’altro azzurro Federico Gilardi (2’10?53). Doppia medaglia tricolore sempre nella stessa specialità ma in versione femminile, con l’argento in rimonta di Paola Lanzilotti in 2’21?82 (a soli 13 centesimi dalla vincitrice francese Magali Rousseau) ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)diperal termine della prima giornata di gara delaidi Birmingham (Alabama, USA), che si è conclusa con un bottino di 10 podi complessivi per i colori azzurri. Partiamo dall’ultima competizione andata in scena nella notte italiana, che ha regalato al Bel Paese anche l’unico oro del day-1 grazie anei 200 metri supercon il tempo di 2’05?17 davanti al francese Kevin Lasserre (2’10?01) e all’altro azzurro Federico Gilardi (2’10?53). Doppia medaglia tricolore sempre nella stessa specialità ma in versione femminile, con l’argento in rimonta di Paola Lanzilotti in 2’21?82 (a soli 13 centesimi dalla vincitrice francese Magali Rousseau) ed ...

