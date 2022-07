Riscaldamento a 19 gradi | condizionatori a mezzo servizio e più carbone Ecco il piano del governo per ridurre l’uso di gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Con i flussi di gas russo che si assottigliano giorno dopo giorno la gran parte dei governi europei sta mettendo a punto piani di emergenza per contingentare i consumi. In particolare gli stati più dipendenti dalle forniture russe, vale a dire Germania, Italia ed Austria. Uno stop completo ai flussi da Mosca avrebbe comunque ricadute a cascata sugli equilibri energetici dell’intera Europa. Il prossimo 26 luglio si terrà il vertice di emergenza dei ministri dell’Energia dell’Unione europea, in cui si cercherà anche di coordinare le azioni per far fronte agli scenari peggiori. Procede il riempimento degli stoccaggi, pre requisito per affrontare con relativa sicurezza l’inverno, in Italia siamo al 64% della capacità, leggermente al di sopra della media europea. Anche a Roma si lavora comunque ad unemergenziale. Nelle bozze compaiono la riduzione fino a 19 ...