Indovinate quale ha riciclato?

(Di lunedì 11 luglio 2022) Alla fine ha vinto il pois. Tra i royal look esibiti da Kate Middleton a Wimbledon, torneo di cui è madrina, ha senza dubbio vinto questo pattern. Li ha portati bianchi e neri, al suo primo e ultimo giorno di presenza. Look che vince, non si cambia insomma. Al suo debutto, al nono giorno di gare, la duchessa di Cambridge ha optato per un modello di seta @alessandrarich azzurro a pois bianchi. Mentre, per premiare la settima vittoria di Novak Djokovic nel torneo più prestigioso del mondo ha scelto di nuovo lo stesso brand ma stavolta blu navy a pois bianchi. Kate Middleton in pois alla finale di Wimbledon L’ensemble nel giorno della premiazione (c’era anche il principino George) è stato impreziosito dalle slingback con tacco dello stesso marchio, blu e bianche. La duchessa ha poi optato anche per un paio di occhiali cat eye Bulgari. La duchessa di Cambridge consegna il ...