Francesco Totti e Ilary Blasi, ufficiale la separazione: il comunicato (Di lunedì 11 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, attraverso un comunicato ufficiale congiunto, hanno annunciato la fine del loro matrimonio Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 luglio 2022), attraverso uncongiunto, hanno annunciato la fine del loro matrimonio

Pubblicità

trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - LaNerAzzurra88 : RT @esaurito0o: Apri Twitter e leggi: - Possibile separazione tra Ilary Blasi e Francesco #Totti - Amadeus in collegamento alle 20 al TG1… - Paolo61600468 : RT @trash_italiano: In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al TG1… -