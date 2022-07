Aprilia | cinque italiani passano le “quali”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Terminate leficazioni del "Trofeo Nepta", torneo maschile da 15mila dollari in corso sui campi in terra rossa dell'A.S.D. Sporting Club Fusco. Diventano 22 in totale gli azzurri allineati al primo turno

Pubblicità

Motosprint.it

Dopo quasianni, il capitano Giuseppe Viviano ha lasciato il comando della Compagnia Carabinieri di ... dal 2018 al 2020, e successivamente il NOR del reparto territoriale di. PubblicitàDisegnata da Philippe Starck, che negli anni novanta aveva già firmato l'Motò 6.5, si trattava di una moto estremamente concettuale. Doveva a vere un motore bicilindrico a V da 1200 cc capace ... MotoGP, Martin elogia l'Aprilia RS-GP: “Ha tutto, incredibile come vada" Aprilia è uno dei produttori più importanti nell'attuale stagione MotoGP. Dopo 11 gare, Aleix Espargaró è al secondo posto in campionato, 21 punti dal leader Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) e ...Inizia una nuova era per Aprilia. Intorno a una base tecnica completamente nuova, definita dall’inedito bicilindrico parallelo 660 cc da 100 CV ...