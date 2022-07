Lazio: alta tensione tra Acerbi e tifosi. Cercasi in fretta soluzione sul mercato (Di domenica 10 luglio 2022) La polemica continua, e non sembra attenuarsi. Francesco Acerbi ha raggiunto i compagni ad Auronzo di Cadore dove la Lazio, per il 15esimo anno di fila, svolge il ritiro precampionato. Ad attenderlo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) La polemica continua, e non sembra attenuarsi. Francescoha raggiunto i compagni ad Auronzo di Cadore dove la, per il 15esimo anno di fila, svolge il ritiro precampionato. Ad attenderlo ...

