Roma capitale del degrado | nessuno si è accorto del cambio da Raggi a Gualtieri

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) Caro direttore, pur non essendo un virologo, già a maggio proprio sul suo giornale avevo posto un interrogativo: in presenza di un contagio Covid anche allora persistente era ragionevole smantellare tutte le misure prudenziali compreso l'uso delle mascherine al chiuso e negli assembramenti? Successivamente la situazione è ulteriormente peggiorata per l'arrivo di un'altra variante ad alto livello di contagiosità come Omicron 5. Per di più tutti dicono che il livello di contagiosità reale è molto più elevato di quanto non risulti dai dati ufficiali perché molti non si dichiarano anche se accertano il loro status attraverso i tamponi fatti in casa. Ora, non c'è nulla di peggio che procedere a zig-zag. Per quello che riguarda le misure prudenziali sui luoghi di lavoro si è passati dalla obbligatorietà alla facoltatività nel settore pubblico e in una dimensione del tutto contrattualistica ...