Francesco Facchinetti TikTok, la rabbia per il lutto del suo amico: cos’è successo (Di sabato 9 luglio 2022) Francesco Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disc jockey, imprenditore e agente dello spettacolo italiano, occasionalmente attore e doppiatore di film d’animazione. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo DJ Francesco. In queste ore, attraverso un video su TikTok, Francesco Facchinetti ha espresso la sua rabbia per il lutto di un suo amico. Il lungo sfogo del cantante non è passato inosservato ai suoi numerosi followers: vediamo insieme che cos’è successo.



In un video su TikTok Francesco Facchinetti ha sfogato la sua rabbia per il lutto che sta vivendo un suo ... Leggi su tvzap (Di sabato 9 luglio 2022)è un conduttore televisivo, cantante, disc jockey, imprenditore e agente dello spettacolo italiano, occasionalmente attore e doppiatore di film d’animazione. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo DJ. In queste ore, attraverso un video suha espresso la suaper ildi un suo. Il lungo sfogo del cantante non è passato inosservato ai suoi numerosi followers: vediamo insieme cheIn un video suha sfogato la suaper ilche sta vivendo un suo ...

Pubblicità

infoitcultura : Francesco Facchinetti 'Fratello di un mio amico lasciato morto sulla strada per 4 ore'/ La denuncia social… - infoitcultura : Francesco Facchinetti, morto l'amico in un incidente: «Lasciato 5 ore sull'asfalto per un cavillo burocratico. - infoitcultura : Francesco Facchinetti, la rabbia per la morte dell'amico: 'Lasciato 5 ore sull'asfalto' - mauriziomodica : Francesco Facchinetti furioso per il grave lutto di un amico: «Cadavere 5 ore sull'asfalto, uno schifo» - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Francesco Facchinetti contro gli “influencer scrocconi”: “Siete delle bestie. Se sei un personaggio famoso e ti vuoi far… -