Verona, Djuric: "Società organizzata e unita, Cioffi è molto preparato"

"Le prime impressioni sono molto positive, ho trovato una Società organizzata e unita". Il nuovo acquisto del Verona, Milan Djuric, racconta così i suoi primi giorni con i gialloblù in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Il primo approccio è importante, mi hanno accolto molto bene. Ho trovato dei ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare e con umiltà. Qualità che hanno fatto la forza questo gruppo". "Per la personalità e la qualità del gioco, Veloso è impressionante vederlo in allenamento" spiega il 32enne, che ha poi parlato di mister Cioffi: "E' molto preparato, è giovane ma si vede che ha studiato e ora sta cercando di mettere in campo le sue idee. Stiamo lavorando duramente, lui e il suo staff ci mettono ..."

