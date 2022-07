Manchester City, Julian Alvarez si presenta: “Molto felice, sono pronto a dare il massimo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Julian Alvarez si è detto Molto entusiasta della sua nuova avventura al Manchester City. I campioni d’Inghilterra si erano già assicurati il cartellino del talento sudamericano tempo fa, ma avevano preferito lasciarlo in prestito in Argentina per un’altra stagione. Il ragazzo, però, ora è pronto per il salto di qualità: “sono Molto felice. Il Manchester City è uno dei club più grandi al mondo, basta vedere cos’hanno vinto negli ultimi anni. Non vedo l’ora di essere allenato da Guardiola, sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Ringrazio il River Plate per tutto ciò che ha fatto per me, ma ora penso solamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022)si è dettoentusiasta della sua nuova avventura al. I campioni d’Inghilterra si erano già assicurati il cartellino del talento sudamericano tempo fa, ma avevano preferito lasciarlo in prestito in Argentina per un’altra stagione. Il ragazzo, però, ora èper il salto di qualità: “. Ilè uno dei club più grandi al mondo, basta vedere cos’hanno vinto negli ultimi anni. Non vedo l’ora di essere allenato da Guardiola,ilper aiutare la squadra a vincere. Ringrazio il River Plate per tutto ciò che ha fatto per me, ma ora penso solamente ...

