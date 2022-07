Vasco Rossi e il giorno speciale in una dedica alla moglie Laura (Di giovedì 7 luglio 2022) L’artista nel giorno del decimo anniversario di matrimonio ha voluto fare un regalo a sua moglie Laura con una dedica su Instagram Ha fatto sognare e fa sognare con le sue canzoni intere generazioni. E oggi, nel giorno del decimo anno di matrimonio con la sua Laura, il cantante Vasco Rossi ha voluto stupirla così come ai numerosissimi fan regalandole una dedica e una carrellata di foto che li ritraggono insieme. Vasco Rossi e la dedica Vasco ha scritto una dedica bellissima alla moglie con la quale appunto è sposato da dieci anni: “10 anni di matrimonio!!Con la Laurina… qualche decennio prima di sposarci…abbiamo fatto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) L’artista neldel decimo anniversario di matrimonio ha voluto fare un regalo a suacon unasu Instagram Ha fatto sognare e fa sognare con le sue canzoni intere generazioni. E oggi, neldel decimo anno di matrimonio con la sua, il cantanteha voluto stupirla così come ai numerosissimi fan regalandole unae una carrellata di foto che li ritraggono insieme.e laha scritto unabellissimacon la quale appunto è sposato da dieci anni: “10 anni di matrimonio!!Con la Laurina… qualche decennio prima di sposarci…abbiamo fatto ...

