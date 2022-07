Allerta dell'Ema: la nuova ondata di Covid è guidata da varianti Omicron (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - “Stiamo vedendo una nuova ondata in molti Paesi Ue. La diffusione è guidata dalle varianti che Omicron BA.4 e BA.5 che sono altamente trasmissibili e che ci si attende diventino dominanti tra i Paesi, sostituendo le altre varianti per la fine di luglio”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il responsabile della strategia dei vaccini dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) Marco Cavaleri. Vaccini nuovi a settembre “Stiamo lavorando per l'approvazione dei vaccini adattati a settembre”, ha aggiunto. “Stiamo attualmente valutando i dati iniziali che i produttori di vaccini a mRna hanno presentato per la revisione”, ha spiegato. “Siamo anche in stretto contatto con i produttori dei vaccini basati su piattaforme diverse dall'mRna, in particolare ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - “Stiamo vedendo unain molti Paesi Ue. La diffusione èdallecheBA.4 e BA.5 che sono altamente trasmissibili e che ci si attende diventino dominanti tra i Paesi, sostituendo le altreper la fine di luglio”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il responsabilea strategia dei vaccini'Agenzia europea dei medicinali (Ema) Marco Cavaleri. Vaccini nuovi a settembre “Stiamo lavorando per l'approvazione dei vaccini adattati a settembre”, ha aggiunto. “Stiamo attualmente valutando i dati iniziali che i produttori di vaccini a mRna hanno presentato per la revisione”, ha spiegato. “Siamo anche in stretto contatto con i produttori dei vaccini basati su piattaforme diverse dall'mRna, in particolare ...

