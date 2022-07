LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: allunga Berteau, 18 km all’arrivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 13.54 Parte Giorgia Bariani dal gruppo! 13.53 Ricordiamo che c’è ancora uno strappo da affrontare, quello di Bergamo Alta. Si scollinerà a 5 km dall’arrivo e poi sarà discesa fino all’arrivo. 13.51 50” Ora per Berteau. 15 km al traguardo! 13.49 Sale a 35” il vantaggio di Berteau. 13.47 13” il vantaggio della francese. 13.46 E ora attacca Victoire Berteau (Cofidis Women Team). 13.45 20 km all’arrivo! 13.44 Riprese le fuggitive! Gruppo ancora compatto! 13.42 Da segnalare la prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 CLASSIFICA GENERALED’ITALIA13.54 Parte Giorgia Bariani dal gruppo! 13.53 Ricordiamo che c’è ancora uno strappo da affrontare, quello di Bergamo Alta. Si scollinerà a 5 km de poi sarà discesa fino. 13.51 50” Ora per. 15 km al traguardo! 13.49 Sale a 35” il vantaggio di. 13.47 13” il vantaggio della francese. 13.46 E ora attacca Victoire(Cofidis Women Team). 13.45 20 km! 13.44 Riprese le fuggitive! Gruppo ancora compatto! 13.42 Da segnalare la prima ...

Pubblicità

infoitcultura : FABRI FIBRA: Parte oggi da LUGANO IL CAOS LIVE, FESTIVAL 2022 che porterà il rapper italiano in giro per tutta l’It… - infoitsport : LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si parte - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Superato il giro di boa, il Giro Donne si sposta in Lombardia ????????? ?? H 12:45 - Sarnico > Bergamo (114.7 km) ?? Tutte l… - Raiworlds : RT @Eurosport_IT: Superato il giro di boa, il Giro Donne si sposta in Lombardia ????????? ?? H 12:45 - Sarnico > Bergamo (114.7 km) ?? Tutte l… - Sportstream241 : GIRO D’ITALIA DONNE 2022 LIVE -