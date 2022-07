L’azienda gli paga lo stipendio 330 volte per errore, lui incassa tutto e poi si dimette dandosi alla fuga: è ricercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Vedersi accreditare lo stipendio addirittura 330 volte in più rispetto al dovuto: pochi osano sognare tanto. Eppure è ciò che è accaduto ad un operaio cileno che, una volta accortosi del “miracolo”, ha incassato tutto e poi si è dato alla fuga. Siamo in Cile e il protagonista di questa storia è un operaio che lavora in un centro di produzione di carni e salumi: solitamente, il suo stipendio mensile ammonta a circa 500 euro. Il mese di giugno, invece, L’azienda ha accreditato sul suo conto un compenso da 165 milioni di pesos cileni, una cifra 330 volte maggiore rispetto al dovuto, che l’uomo avrebbe guadagnato dopo 27 anni di lavoro. E così il fortunato operaio, non ci ha pensato due volte: ha incassato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Vedersi accreditare loaddirittura 330in più rispetto al dovuto: pochi osano sognare tanto. Eppure è ciò che è accaduto ad un operaio cileno che, una volta accortosi del “miracolo”, hatoe poi si è dato. Siamo in Cile e il protagonista di questa storia è un operaio che lavora in un centro di produzione di carni e salumi: solitamente, il suomensile ammonta a circa 500 euro. Il mese di giugno, invece,ha accreditato sul suo conto un compenso da 165 milioni di pesos cileni, una cifra 330maggiore rispetto al dovuto, che l’uomo avrebbe guadagnato dopo 27 anni di lavoro. E così il fortunato operaio, non ci ha pensato due: hato ...

