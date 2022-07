Napoli | incendio a Posillipo | 30 vigili del fuoco per salvare l’ospedale Fatebenefratelli – Il video

(Di martedì 5 luglio 2022) È stato mobilitato anche un canadair per domare le fiamme che dalle 22 di ieri sera divampano sulla collina di, quartiere di. Le fiamme hanno risalito il pendio, fino ad arrivare vicine alle abitazioni della zona residenziale e al. Proprio da un muro perimetrale della struttura è scattato l’allarme. Da quella zona vengono sparati costanti getti d’acqua per evitare che l’si propaghi verso l’alto. Anche dal fronte più a valle si continua a lavorare per circondare il rogo che è arrivato a lambire anche la fermata della metropolitana di Campi Flegrei. Dall’area si sta alzando una colonna di fumo e cenere che sta raggiungendo anche il quartiere di Fuorigrotta. Oltre al canadair sono stati dispiegati anche tre autobotti, elicotteri e tre squadre complete ...

