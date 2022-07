Entra nelle case di notte e guarda le sue vittime dormire, la polizia lancia l’allarme: “Si è seduto sul letto accanto a una bimba di nove anni” (Di martedì 5 luglio 2022) Entra di soppiatto nelle case nel cuore della notte e, oltre a commettere piccoli furti, si ferma a osservare le sue vittime che dormono. È caccia allo “strano” ladro nella Repubblica Ceca: sono sette i casi ad ora accertati da parte della polizia di Praga, che ha diramato un comunicato per mettere in allerta i cittadini. “Le immagini delle telecamere di sicurezza delle case mostrano chiaramente che l’aggressore non si preoccupa della presenza di persone. Al contrario, si potrebbe dire che sta letteralmente cercando questo tipo di case”, ha dichiarato Jan Rybansky, il portavoce della polizia in un comunicato. Il timore è che gli episodi reali siano molti di più rispetto a quelli accertati e che gli ignari padroni di casa non si siano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)di soppiattonel cuore dellae, oltre a commettere piccoli furti, si ferma a osservare le sueche dormono. È caccia allo “strano” ladro nella Repubblica Ceca: sono sette i casi ad ora accertati da parte delladi Praga, che ha diramato un comunicato per mettere in allerta i cittadini. “Le immagini delle telecamere di sicurezza dellemostrano chiaramente che l’aggressore non si preoccupa della presenza di persone. Al contrario, si potrebbe dire che sta letteralmente cercando questo tipo di”, ha dichiarato Jan Rybansky, il portavoce dellain un comunicato. Il timore è che gli episodi reali siano molti di più rispetto a quelli accertati e che gli ignari padroni di casa non si siano ...

