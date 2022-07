Strage Marmolada, al lavoro per l'identificazione delle vittime: i primi nomi (Di lunedì 4 luglio 2022) commenta E' di almeno 6 morti, 10 feriti e 20 dispersi il bilancio parziale del crollo di un enorme seracco su un gruppo di alpinisti sulla Marmolada . Al momento sono 6 le vittime confermate: tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 luglio 2022) commenta E' di almeno 6 morti, 10 feriti e 20 dispersi il bilancio parziale del crollo di un enorme seracco su un gruppo di alpinisti sulla. Al momento sono 6 leconfermate: tre ...

