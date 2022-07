“Come una tassa ingiusta che colpisce i risparmiatori”. Cottarelli la vede male sull'inflazione (Di sabato 2 luglio 2022) «È un dato che segue la dinamica dei mesi precedenti. Credo che l'inflazione potrebbe andare ancora sù. Ovviamente questa crescita dipende da un insieme di fattori. Le banche centrali, Bce e Fed, stanno aumentando i tassi molto lentamente per paura che ci possa essere una recessione. Ora la Bce è riuscita a calmare la situazione con l'annuncio di uno scudo anti-spread ma mancano ancora i dettagli sul piano». L'economista Carlo Cottarelli, interpellato dall'agenzia Agi, vede una linea di continuità con la tendenza degli ultimi mesi nei dati sull'inflazione di giugno nell'eurozona e in Italia, che segnano una nuova e sostenuta crescita di entrambi gli indicatori. Per Cottarelli l'accelerazione dei prezzi al consumo colpisce in particolare chi ha salari a reddito fisso e ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) «È un dato che segue la dinamica dei mesi precedenti. Credo che l'potrebbe andare ancora sù. Ovviamente questa crescita dipende da un insieme di fattori. Le banche centrali, Bce e Fed, stanno aumentando i tassi molto lentamente per paura che ci possa essere una recessione. Ora la Bce è riuscita a calmare la situazione con l'annuncio di uno scudo anti-spread ma mancano ancora i dettagli sul piano». L'economista Carlo, interpellato dall'agenzia Agi,una linea di continuità con la tendenza degli ultimi mesi nei datidi giugno nell'eurozona e in Italia, che segnano una nuova e sostenuta crescita di entrambi gli indicatori. Perl'accelerazione dei prezzi al consumoin particolare chi ha salari a reddito fisso e ...

