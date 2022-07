Valeria Marini sarà ospite al Napoli Pride: ecco i dettagli (Di venerdì 1 luglio 2022) Valeria Marini sabato 2 luglio sarà ospite al Napoli Pride: ecco tutti i dettagli dell’evento Valeria Marini sabato 2 luglio sarà ospite al Napoli Pride, parata che quest’anno torna per le strade della città partenopea, con partenza alle ore 17.00 da Piazza Municipio e finale sul lungomare dove ad attenderli ci sarà un palco per lo show. L’artista si esibirà cantando l’ultimo successo discografico “Baci stellari, besame“, brano prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves.Valeria Marini: “Partecipare al Pride Napoli 2022 per me è un onore. Sono molto felice ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022)sabato 2 lugliotutti idell’eventosabato 2 luglio, parata che quest’anno torna per le strade della città partenopea, con partenza alle ore 17.00 da Piazza Municipio e finale sul lungomare dove ad attenderli ciun palco per lo show. L’artista si esibirà cantando l’ultimo successo discografico “Baci stellari, besame“, brano prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves.: “Partecipare alNapoli 2022 per me è un onore. Sono molto felice ...

Pubblicità

TeleradioNews : Valeria Marini sabato 2 luglio sarà ospite al 'Napoli Pride', parata che quest’anno torna per le strade della città… - SempreTommy : RT @SPYit_official: Valeria Marini attacca Andrea Pucci e gli omofobi che hanno offeso Paola Turci e la Pascale: “Non ho parole per esprime… - TeleradioNews : Napoli 'Pride 2022': attesa sabato Valeria Marini, ospite speciale per il raduno 'sulle righe' - Valeria Marini sa… - 66Kindle : RT @SPYit_official: Valeria Marini attacca Andrea Pucci e gli omofobi che hanno offeso Paola Turci e la Pascale: “Non ho parole per esprime… - Cityrumors_it : Giulianova, Valeria Marini inaugura la pista ciclabile (e non la Fanciulla) #fanciulla #Giulianova #piazzadalmazia… -