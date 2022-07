Repubblica: Ospina a un passo dall’Al-Nassr, nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca (Di venerdì 1 luglio 2022) Al rinnovo fino al 2027 di Alex Meret corrisponde – salvo sorprese – il saluto del Napoli a David Ospina, che da qualche ora è anche formalmente svincolato, libero di accordarsi con altri club. Gli azzurri hanno deciso di puntare sul friulano, che non avrà più alle spalle il colombiano a contendergli i galloni da titolare. A fornire aggiornamenti sul futuro di Ospina è l’edizione online di Repubblica, nel consueto approfondimento dedicato al calciomercato. Dopo il flirt col Real Madrid, cui però non c’è stato chissà che seguito, l’arquero ex Napoli è a un passo dall’accordo con l’Al-Nassr, giocherà nella Lega saudita. Repubblica scrive: David Ospina è in trattativa con l’Al-Nassr. Il club saudita ha chiuso per l’arrivo di Rudi Garcia come allenatore e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Al rinnovo fino al 2027 di Alex Meret corrisponde – salvo sorprese – il saluto del Napoli a David, che da qualche ora è anche formalmente svincolato, libero di accordarsi con altri club. Gli azzurri hanno deciso di puntare sul friulano, che non avrà più alle spalle il colombiano a contendergli i galloni da titolare. A fornire aggiornamenti sul futuro diè l’edizione online di, nel consueto approfondimento dedicato al calciomercato. Dopo il flirt col Real Madrid, cui però non c’è stato chissà che seguito, l’arquero ex Napoli è a undall’accordo con l’Al-, giocherà nella Lega saudita.scrive: Davidè in trattativa con l’Al-. Il club saudita ha chiuso per l’arrivo di Rudi Garcia come allenatore e ...

