Fernet-Branca: 5 curiosità su un prodotto internazionale tutto da scoprire (Di venerdì 1 luglio 2022) Non capita spesso di bere un sorso di amaro e compiere un viaggio nel tempo e nello spazio, assaporando insieme il passato e il futuro sino a sentirli fondere in un presente tutto da vivere. Eppure, è proprio quello che capita quando ci si trova a sorseggiare un Fernet-Branca, qualunque sia la modalità in cui si preferisce gustarlo, in long drink, un cocktail indimenticabile o liscio con ghiaccio. E questo perché le Distillerie Fratelli Branca non realizzano semplicemente un amaro, ma passione, tradizione e sperimentazione intrecciando al rigore nel tramandare da anni una ricetta vincente l’abilità nel saperla rendere sempre attuale, eincontrando il favore di generazioni diverse. Ma cosa si nasconde dietro la ben nota storia di questo prestigioso amar? Scopriamo alcune curiositàsu questo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 1 luglio 2022) Non capita spesso di bere un sorso di amaro e compiere un viaggio nel tempo e nello spazio, assaporando insieme il passato e il futuro sino a sentirli fondere in un presenteda vivere. Eppure, è proprio quello che capita quando ci si trova a sorseggiare un, qualunque sia la modalità in cui si preferisce gustarlo, in long drink, un cocktail indimenticabile o liscio con ghiaccio. E questo perché le Distillerie Fratellinon realizzano semplicemente un amaro, ma passione, tradizione e sperimentazione intrecciando al rigore nel tramandare da anni una ricetta vincente l’abilità nel saperla rendere sempre attuale, eincontrando il favore di generazioni diverse. Ma cosa si nasconde dietro la ben nota storia di questo prestigioso amar? Scopriamo alcunesu questo ...

Pubblicità

fedryzzy : Nel mondo mi sento un fernet branca In pratica mi faccio schifo al cazzo - mattheaulait : quando mai mi sono fatto convincere a ordinare un fernet branca che schifo ragazzi - figliodeisuori : il fernet branca prima del lavoro la giusta ricarica veneta in diretta da strada nova - lasteroide : @Flaviaventosole Sì, un Fernet Branca anche per me. Con ghiaccio, grazie. - mathewrag : @pandadaria @cippiriddu @wazzaCN Beh, è bastato vedere l’accoppiata fernet branca + branca menta, per sentirmi già… -

Fernet - Branca Coin: la moneta speciale dei bartender Ci sono tradizioni che vengono dimenticate velocemente e tradizioni che, al contrario, diventano nel tempo così consolidate da legare le persone come in una grande famiglia. Lo sa bene Fernet - Branca che, nel 2013, per celebrare quella che era diventata un'abitudine tra i bartender di San Francisco, decise di coniare la prima Fernet - Branca Coin . E ci vide lungo. Ma quale ... Barback Games: il fenomeno Fernet - Branca è un evento epico Nascono proprio a questo scopo i Barback Games , giochi - evento ideati da Fernet - Branca, per sottolineare la vicinanza tra il marchio e questa appassionata comunità di professionisti del settore. ... gazzettadimilano.it Ci sono tradizioni che vengono dimenticate velocemente e tradizioni che, al contrario, diventano nel tempo così consolidate da legare le persone come in una grande famiglia. Lo sa beneche, nel 2013, per celebrare quella che era diventata un'abitudine tra i bartender di San Francisco, decise di coniare la primaCoin . E ci vide lungo. Ma quale ...Nascono proprio a questo scopo i Barback Games , giochi - evento ideati da, per sottolineare la vicinanza tra il marchio e questa appassionata comunità di professionisti del settore. ... Dove gustare cocktail a base di Fernet-Branca: i migliori cocktail bar di Milano.