Nuovi guai legali in vista per Amber Heard (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo la sconfitta nel processo contro l'ex marito Johnny Depp, per l'attrice potrebbero aprirsi presto le porte di un altro tribunale. Questa volta in Australia, per un caso che si è riaperto dopo sei anni e che ha visto protagonisti due cagnolini…

