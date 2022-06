L'Isola dei Serpenti è il primo passo della controffensiva Ucraina: la svolta della guerra (Di giovedì 30 giugno 2022) Le truppe russe hanno annunciato il ritiro dall'Isola dei Serpenti, territorio ucraino nel Mar Nero. «Il 30 giugno, come segno di buona volontà, le forze armate russe hanno conseguito gli obiettivi prefissati per l'Isola dei Serpenti e hanno ritirato la guarnigione sul posto», ha comunicato il Ministero della Difesa russo, spiegando che il gesto ha lo scopo di facilitare le esportazioni di cereali dall'Ucraina. L'esercito ucraino esulta per «la liberazione di un territorio strategico» come l'Isola dei Serpenti. «Ringrazio i difensori della regione di Odessa che hanno fatto tutto il possibile per liberare un territorio strategicamente importante», ha detto su Telegram il comandante in capo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Le truppe russe hanno annunciato il ritiro dall'dei, territorio ucraino nel Mar Nero. «Il 30 giugno, come segno di buona volontà, le forze armate russe hanno conseguito gli obiettivi prefissati per l'deie hanno ritirato la guarnigione sul posto», ha comunicato il MinisteroDifesa russo, spiegando che il gesto ha lo scopo di facilitare le esportazioni di cereali dall'. L'esercito ucraino esulta per «la liberazione di un territorio strategico» come l'dei. «Ringrazio i difensoriregione di Odessa che hanno fatto tutto il possibile per liberare un territorio strategicamente importante», ha detto su Telegram il comandante in capo ...

