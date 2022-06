Caronno primo comune green, premiato in Regione per la “Giornata del verde pulito” (Di giovedì 30 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Caronno Pertusella esempio di comune dove vengono promosse le buone pratiche ecologiche: si è classificato al primo posto nella categoria oltre 15mila abitanti per com’è stata organizzata e per il successo ottenuto dalla “Giornata del verde pulito”, iniziativa regionale che mira a sensibilizzare e coinvolgere cittadini, associazioni e Comuni sui temi ambientali, in particolare sull’abbandono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 30 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorPertusella esempio didove vengono promosse le buone pratiche ecologiche: si è classificato alposto nella categoria oltre 15mila abitanti per com’è stata organizzata e per il successo ottenuto dalla “del”, iniziativa regionale che mira a sensibilizzare e coinvolgere cittadini, associazioni e Comuni sui temi ambientali, in particolare sull’abbandono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, i dati locali: molti casi fra Saronno (oltre 70), Caronno, Tradate e Groane - IlGroane : Covid, i dati locali: molti casi fra Saronno (oltre 70), Caronno, Tradate e Groane - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, il punto: in aumento i casi in zona. Ecco i numeri di Saronno, Varese e Caronno - IlGroane : Covid, il punto: in aumento i casi in zona. Ecco i numeri di Saronno, Varese e Caronno -