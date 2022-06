Bassetti: «A luglio grande parte d'Italia in lockdown: saranno 2-3 milioni i positivi in isolamento» (Di giovedì 30 giugno 2022) Non un lockdown come quelli che gli Italiani hanno imparato a conoscere (e con i quali hanno "convissuto") ma un isolamento che coinvolgerà circa 2-3 milioni di Italiani che tra... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 giugno 2022) Non uncome quelli che glini hanno imparato a conoscere (e con i quali hanno "convissuto") ma unche coinvolgerà circa 2-3dini che tra...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, Bassetti: “Prevedo nuovo lockdown a luglio in Italia, ecco perché”. #ultimora - infoitinterno : Bassetti: «A luglio grande parte d'Italia in lockdown: saranno 2-3 milioni i positivi in isolamento» - infoitinterno : Covid, 'a luglio 2-3 milioni di italiani in lockdown': l'avvertimento di Bassetti - telodogratis : Covid-19, per Bassetti si rischia un nuovo lockdown a metà luglio -