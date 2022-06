Una mamma single americana ha scalato l’Everest per la decima volta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha appena 48 anni ma ha già scalato l’Everest, la montagna più alta al mondo, per ben 10 volte. Non è uno scalatore professionista, non ha sponsor regolari, né allenatori o specialisti che la seguono. Sì, è una donna, una mamma single anzi. Lhakpa Sherpa detiene questo incredibile record mondiale, il numero di vette raggiunte sul monte Everest, e per raggiungerlo ha sempre usato una maschera d’ossigeno vecchia di 50 anni. Sherpa lavora a ore da Whole Foods, in Connecticut e ha cresciuto tre figli quasi da sola, affrontando povertà e abusi domestici. La sua determinazione, però, è leggendaria. O meglio, dovrebbe esserlo. Lhakpa Sherpa con addosso la sua maschera d’ossigeno vecchia di 50 anni. Fonte: The GuardianUn’impresa da record: 10 volte sulla cima del mondo Ad aprile, quando stava per tornare in ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ha appena 48 anni ma ha già, la montagna più alta al mondo, per ben 10 volte. Non è unore professionista, non ha sponsor regolari, né allenatori o specialisti che la seguono. Sì, è una donna, unaanzi. Lhakpa Sherpa detiene questo incredibile record mondiale, il numero di vette raggiunte sul monte Everest, e per raggiungerlo ha sempre usato una maschera d’ossigeno vecchia di 50 anni. Sherpa lavora a ore da Whole Foods, in Connecticut e ha cresciuto tre figli quasi da sola, affrontando povertà e abusi domestici. La sua determinazione, però, è leggendaria. O meglio, dovrebbe esserlo. Lhakpa Sherpa con addosso la sua maschera d’ossigeno vecchia di 50 anni. Fonte: The GuardianUn’impresa da record: 10 volte sulla cima del mondo Ad aprile, quando stava per tornare in ...

Pubblicità

caterinabalivo : Ha scelto il rischio vero #ChiVuoleSposareMiaMamma a mercoledì prossimo con una mamma e con una figlia peperine ??… - CarloCalenda : Una riflessione sulla destra al 48%. L’alleanza con i 5S nel Conte 2 al grido di “mamma Salvini”, non è servito a s… - Luce_news : Una mamma single americana ha scalato l’Everest per la decima volta - hsxIover : poi con che coraggio mi sono alzata cioè l’ultima volta che è successo sono corsa in camera di mia mamma perché pen… - EnneLuisa : RT @mimosaosa: Sempre schierati dalla parte dei bambini, fin dal concepimento! Purché siano bianchi, italiani da generazioni, concepiti da… -