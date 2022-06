Nuoto di fondo, Fabrizio Antonelli: “Volevamo far stancare Wellbrock. La delusione negli 800 ha trasformato Paltrinieri” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una doppietta indimenticabile nel Nuoto di fondo per l’Italia. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza sono stati i padroni della 10 km mondiale nelle acque di Budapest, con un vero e proprio arrivo in parata che forse hanno soltanto sognato durante i loro allenamenti. Un risultato che rende merito al lavoro del loro coach Fabrizio Antonelli. “Credo che tutto quello che posso aggiungere sminuirebbe l’impresa che hanno fatto – riferisce Antonelli alla Rai – Non è il mio mestiere esprimere parole ed emozioni, ma assieme hanno fatto un miracolo sportivo. Wellbrock dopo l’800 sembrava imbattibile, come Finke e Romanchuk. Greg si è rimesso lì, si è ricostruito, ha ripreso la sua condizione e la sua sicurezza, affrontandoli e vincendo. Oggi è successo lo stesso, addirittura ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una doppietta indimenticabile neldiper l’Italia. Gregorioe Domenico Acerenza sono stati i padroni della 10 km mondiale nelle acque di Budapest, con un vero e proprio arrivo in parata che forse hanno soltanto sognato durante i loro allenamenti. Un risultato che rende merito al lavoro del loro coach. “Credo che tutto quello che posso aggiungere sminuirebbe l’impresa che hanno fatto – riferiscealla Rai – Non è il mio mestiere esprimere parole ed emozioni, ma assieme hanno fatto un miracolo sportivo.dopo l’800 sembrava imbattibile, come Finke e Romanchuk. Greg si è rimesso lì, si è ricostruito, ha ripreso la sua condizione e la sua sicurezza, affrontandoli e vincendo. Oggi è successo lo stesso, addirittura ...

sportface2016 : +++ITALIA DA URLO NELLA 10KM DI NUOTO DI FONDO: ORO GREGORIO #PALTRINIERI, ARGENTO DOMENICO #ACERENZA. SPETTACOLO AZZURRO A #BUDAPEST+++ - rtl1025 : ?????? Nuova impresa di Gregorio #Paltrinieri ai #Mondiali di nuoto in corso a #Budapest. Il campione emiliano ha vin… - Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - PrimaCommunica2 : #Sport Mondiali nuoto: Paltrinieri-Acerenza, oro e argento nei 10km di fondo - SoCallMeBabe : Curiosa di vedere che notizia bomba del calcio verrà messa in prima pagina domani invece che questa impresa storica… -