Juventus: questa la possibile formula per Zaniolo (Di martedì 28 giugno 2022) La Juventus è in pressing su Nicolò Zaniolo della Roma e secondo la Stampa, i bianconeri potrebbero proporre una formula alla... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Laè in pressing su Nicolòdella Roma e secondo la Stampa, i bianconeri potrebbero proporre unaalla...

Pubblicità

romeoagresti : Situazione #DiMaria: oggi non ci sono stati contatti con il suo entourage. E la #Juventus non ha dato ultimatum. Ri… - GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - Inter : Juventus - Inter il 6/11 alla 13esima Inter - Juventus 19/03 alla 27esima Quanti di voi aspettano questa sfida? ?? - yassa9898 : RT @juvinsight: Tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima si entrerà nel vivo della trattativa tra #Roma e #Juventus per Ni… - sportli26181512 : Juventus: questa la possibile formula per Zaniolo: La Juventus è in pressing su Nicolò Zaniolo della Roma e secondo… -