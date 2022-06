Ecco le regole di Legambiente (Di martedì 28 giugno 2022) Prima il Covid, poi la guerra, adesso la siccità. Che il mondo non stia andando nella direzione giusta non sembra più un segreto. Però, anziché evitare che determinati eventi, peraltro prevedibilissimi, si avverino, vengono soltanto lanciati stati di emergenza una volta che questi sono già accaduti. X Leggi anche › Giornata Mondiale dell’acqua: le buone abitudini e i ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 giugno 2022) Prima il Covid, poi la guerra, adesso la siccità. Che il mondo non stia andando nella direzione giusta non sembra più un segreto. Però, anziché evitare che determinati eventi, peraltro prevedibilissimi, si avverino, vengono soltanto lanciati stati di emergenza una volta che questi sono già accaduti. X Leggi anche › Giornata Mondiale dell’acqua: le buone abitudini e i ...

Pubblicità

gualtierieurope : Basta #monopattini e #ebike ovunque, senza ordine e senza regole. La Giunta di #Roma Capitale ha approvato una deli… - NicolaPorro : ?? Come funzionerà il #razionamento? Ecco la sequenza che non vorremo dover mai provare???? - TV2000it : RT @vediamocitv2000: Ecco i passaggi base per vendere/acquistare #casa ma quali sono le regole da sapere per non fare errori? VEDIAMOCI CHI… - AmoBergamo : #Bergamo Dal 7 luglio la Ztl di Città Alta verrà estesa anche al giovedì sera: ecco orari e regole - vediamocitv2000 : Ecco i passaggi base per vendere/acquistare #casa ma quali sono le regole da sapere per non fare errori? VEDIAMOCI… -