(Di martedì 28 giugno 2022) IldiStaseradei Famosi ci sta regalando davvero dei colpi di scena uno dopo l’altro, dato che uno tra Nicolas e Carmen non concorrerà alla vittoria finale, sebbene fossero i favoriti. Ma ci sono altri due concorrenti che stanno attirando l’attenzione questa sera, o meglio due ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Sorgeilsol : RT @__Fabiana___: Non dimentichiamo che a Nicolas dobbiamo l'opera di derattizzazione dell'isola. Jeremias, Gustavo, Blind, Clemente Russo… - fontanaalicee : clemente russo buonasera #isola - Mitik_J : Classifica dei più antipatici +++ Edizione 2022 #isola 1) Jeremias Rodriguez 2) Laura Maddaloni 3) Gustavo Rodrigu… - SalvatoreIncor7 : Clemente Russo e consorte questa sera ?? #isola - ziomuro : Mi sento male ma Clemente Russo e la moglie sono identici hanno anche lo stesso lucidalabbra #Isola -

Novella 2000

I pugili roveretani hanno tenuto testa ai rappresentanti di Campania ("patria" di Irma Testa e) e la Lombardia che ha schierato il meglio di una platea di ben 700 guantoni in erba. ...... in quanto showgirl che non agisce con il favore delle tenebre (l'ex presidente Conte mi perdoni la cit.): "C'erano Laura Maddaloni e, i primi da eliminare, però devo dire che loro ... Clemente Russo e Laura Maddaloni: il look a L'Isola fa impazzire il web La 16ª edizione de L’isola dei famosi si concluderà questa sera lunedì 27 giugno. Dalle 21:30 circa, infatti, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di quella che è stata, con 99 giorni di permane ...Comuni: Ieri 26 Giugno 2022 Villa Matarazzo, a Castellabate , è stata location di due importanti convegni, uno sul turismo e l'altro..