Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek? I due hanno figli? (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei cantanti italiani più famosi è senz’altro Nek, il cui vero nome è Filippo Neviani. Dagli esordi con Laura non c’è fino agli ultimi successi tratti dagli album Il mio gioco preferito – Parte prima e Parte seconda, di Nek si conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale. Ma per quanto riguarda la vita privata? Non tutti sanno che il cantautore di Sassuolo è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, che ha 49 anni (un anno in meno di lui). Anche lei è di Sassuolo e tra di loro c’è stato quello che viene notoriamente definito come ‘colpo di fulmine’. Quando si sono conosciuti, nel 1995, Patrizia era già mamma di Martina, nata da una sua precedente relazione: all’epoca la piccola aveva circa un anno. Nel 2010, quattro anni dopo essersi scambiati il fatidico sì, Patrizia ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 giugno 2022) Uno dei cantanti italiani più famosi è senz’altro, il cui vero nome è Filippo Neviani. Dagli esordi con Laura non c’è fino agli ultimi successi tratti dagli album Il mio gioco preferito – Parte prima e Parte seconda, disi conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale. Ma per quanto riguarda la vita privata? Non tutti sanno che il cantautore di Sassuolo è sposato dal 2006 con, che ha 49 anni (un anno in meno di lui). Anche lei è di Sassuolo e tra di loro c’è stato quello che viene notoriamente definito come ‘colpo di fulmine’. Quando si sono conosciuti, nel 1995,era già mamma di Martina, nata da una sua precedente relazione: all’epoca la piccola aveva circa un anno. Nel 2010, quattro anni dopo essersi scambiati il fatidico sì,...

Pubblicità

izzo_patrizia : @OverpartyC Amore reciproco chi ? - FlickerXStill : @patrizia_soldo @godzyperplesso Ovviamente non faccio avvicinare il mio cane a chi ha paura, ma principalmente non mi interessa. - patrizia_silano : RT @PBerizzi: Antifascismo, diritti civili, lavoro, solidarietà, legalità. Dove si parla di questi valori, ci sono. Ecco perchè domani sera… - bissi_patrizia : @elio_vito È ovvio che l'aggressore è Putin, ma altrettanto ovvio che l'invio di armi non risolverà la guerra. Davv… - Patrizia_Sandra : @ToBeHumane_ Chi cerca trova datti da fare col cervello????????? -