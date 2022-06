Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,01%) (Di lunedì 27 giugno 2022) La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno più, prendendo spunto dalla netta accelerazione degli indici azionari Usa. In apertura il istino di riferimento Nikkei segna un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Ladiapre la prima seduta della settimana col segno più, prendendo spunto dalla netta accelerazione degli indici azionari Usa. Inil istino di riferimento Nikkei segna un ...

