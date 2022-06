Oslo, sparatoria in un club gay: almeno 2 i morti. La polizia: 'Possibile atto terroristico' (Di sabato 25 giugno 2022) A Oslo è avvenuta una sparatoria in una zona di locali notturni, e l'epicentro dell'attentato è stato un club frequentato da omosessuali. almeno due i morti, con diversi feriti in gravi condizioni. Il ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Aè avvenuta unain una zona di locali notturni, e l'epicentro dell'attentato è stato unfrequentato da omosessuali.due i, con diversi feriti in gravi condizioni. Il ...

