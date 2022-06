Congedo parentale | sale da 6 a 9 mesi e da 6 a 12 anni di età Tutte le novità

(Di sabato 25 giugno 2022) A regime la nuova tipologia didi paternità. Il cdm ha infatti approvato in via definitiva lo schema del decreto che recepisce le direttive europee su conciliazione tra vita lavorativa e ...

A regime la nuova tipologia didi paternità. Il cdm ha infatti approvato in via definitiva lo schema del decreto che recepisce le direttive europee su conciliazione tra vita lavorativa e ...... a partorire, a essere madre, nemmeno con la sanità pubblica e con cento giorni dilo stato assistenziale aiuta chi vuole fare un figlio, e chi non vuole una gravidanza e un ...E soltanto il 16% dei dipendenti dell'industria privata ha accesso al congedo parentale retribuito, secondo uno studio pubblicato sulla Harvard Review of Psychiatry il 9 marzo 2020. Quasi una neomamma ...Il 22 giugno, il Consiglio dei ministri ha confermato che ora le cose sono cambiate per quanto riguarda il congedo parentale.